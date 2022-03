Ktm sorprende tutti in Qatar, Binder è il più veloce nelle FP1: Quartararo e Bagnaia fuori dalla top 10

SportFair

La stagione 2022 di MotoGP è finalmente iniziata! I piloti sono scesi in pista per la prima sessione di prove libere del Gp del Qatar, primo appuntamento del nuovo Motomondiale.

Sul circuito di Losail il più veloce è stato Binder, su KTM, col tempo di 1.54.851. Il sudafricano ha preceduto Nakagami e Rins. Quarto posto per Pol Espargaro, seguito dal suo compagno di squadra Marc Marquez.

Giornata complicata in casa Yamaha, con Morbidelli miglior pilota, sesto, mentre Quartararo, campione del mondo in carica, solo 11°. Non troppe soddisfazioni in Aprilia: Aleix Espargaro ha chiuso all’8° posto, mentre Vinales solo al 15°.

16° tempo per Dovizioso, solo 18° infine Bagnaia, caduto in curva 6 a 4 minuti dal termine della sessione.