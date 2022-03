Rissa Cagliari-Milan, Pioli conferma la versione: “Maignan mi ha detto che…”

SportFair

Alla fine di Cagliari-Milan i calciatori delle due squadre sono stati protagonisti di una rissa in campo. Tutto è nato dalla reazione di Maignan ai tifosi cagliaritani: dopo aver ricevuto insulti, il portiere rossonero ha risposto con un gesto ai tifosi, che non è piaciuto ai giocatori del Cagliari.

A fine partita Stefano Pioli ha confermato tutto: “Mike mi ha detto che non è possibile sentire certi insulti, mi ha detto di averli ricevuti dai tifosi dietro la sua porta. E’ la prima volta che reagisce così, quindi qualcosa è sicuramente successo. E poi anche Tomori mi ha raccontato lo stesso. Certe cose non devono succedere. Mi dispiace perché nessuno merita alcun tipo di insulto. Questi poi non devono esistere e non possono essere accettati. Per questo alla fine c’è stata un po’ di confusione“, ha affermato.

A confermare gli insulti a Maignan è stata anche la società rossonera co un tweet: “oggi era la giornata contro il razzismo, ma abbiamo ancora molta strada da fare e dobbiamo farla tutti insieme“.

Infine non si è sbilanciato troppo invece Joao Pedro: “se ho sentito cori razzisti per gli avversari? No, veramente no. Non ho sentito niente. È un discorso delicato. Io ero a centrocampo, non ho sentito niente. Maignan a fine partita ha ricambiato le provocazioni, a fine partita siamo tutti un po’ più esaltati… Del mio pubblico mi sento in diritto di difenderlo, fin quando ovviamente non sento qualcosa“.