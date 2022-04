Italia ripescata? Impossibile! Parola di Evelina Christillin: “togliamoci dalla mente che gli azzurri possano andare al Mondiale”

SportFair

Nelle ultime ore sta facendo tanto rumore la possibilità di un rispecaggio dell’Italia per i prossimi Mondiali del Qatar. La Nazionale azzurra è stata eliminata dalla Macedonia Del Nord, poi sconfitta dal Portogallo, nel primo match degli spareggi delle qualificazioni.

Per la seconda volta consecutiva, dunque, l’Italia non disputerà i Mondiali, ma c’è una piccolissima speranza ancora di poter fare il tifo per gli azzurri nella prossima rassegna iridata. L’Iran, infatti, potrebbe essere escluso dai Mondiali del Qatar 2022 a causa della scelta di lasciare fuori dallo stadio 2 mila donne iraniane.

Evelina Christillin, membro europeo della FIFA, però, ha rotto oggi ogni ‘entusiasmo’, facendo sfumare il sogno di tanti italiani: “mercoledì in Qatar abbiamo avuto il consiglio della Fifa e oggi abbiamo fatto il Congresso, con tutte le delegazioni collegate compresa quella iraniana: né ieri né oggi si è parlato di una loro esclusione dal Mondiale, non si è fatto nessun riferimento a quanto avvenuto in Iran e comunque se pure fossero stati esclusi al loro posto sarebbe entrata una squadra asiatica“, ha affermato ad Un Giorno da Pecora. .

“Insomma, togliamoci dalla mente che l’Italia possa andare al Mondiale. Impossibile che la nostra Nazionale venga ripescata, è solo un ‘wishful thinking’ (utopia, ndr)“, ha concluso.