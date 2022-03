Rins è il più veloce nelle Fp2 del Qatar: in leggera ripresa Bagnaia e Quartararo

SportFair

Si sono concluse anche le FP2 del gran premio di MotoGp del Qatar. E’ altissima l’attesa in vista dell’esordio stagionale, la situazione è ancora incerta sulle potenzialità delle moto e dei piloti ma sono arrivate già le prime indicazioni. Le FP1 avevano regalato la sorpresa Binder, ma si tratta di tempi che non sono indicativi per la gara.

Le FP2 hanno regalato ribaltoni. Le seconde sessioni di qualifiche hanno visto Rins realizzare il tempo più veloce, alle sue spalle Marc Marquez. In terza posizione Mir, buon tempo anche per Jorge Martin che ha chiuso al quarto posto. Quinto Morbidelli, in leggera ripresa Quartararo e Bagnaia che hanno chiuso rispettivamente ottavo e decimo.