Max Verstappen ha firmato! E’ ufficiale il rinnovo con Red Bull: è il pilota più pagato della F1

SportFair

La notizia era nell’aria da alcune ore ormai e adesso è arrivata l’ufficialità da parte di Red Bull: Max Verstappen ha firmato il contratto di rinnovo col team di Milton Keynes.

Il campione del mondo in carica di F1 sarà un pilota Red Bull fino al 2028 ed il suo guadagno si aggira a circa 40 milioni a stagione e diventerebbe così il pilota più pagato della F1 e superando il suo rivale Lewis Hamilton.

Verstappen e Red Bull non hanno mai nascosto il desiderio di continuare a lavorare insieme, soprattutto dopo la vittoria del titolo Mondiale dello scorso anno. Alle due parti, però, serviva ancora tempo per definire alcuni dettagli.

Adesso, finalmente, Red Bull e Verstappen hanno trovato il loro accordo e la trattativa è terminata.

La nota Red Bull

Dopo aver vinto il suo primo titolo mondiale di Formula 1 nel 2021, Max Verstappen ha firmato un’estensione del contratto a lungo termine che manterrà il 24enne pilota olandese con l’Oracle Red Bull Racing Team, in esclusiva, fino alla fine del 2028.

Parlando del nuovo contratto quinquennale, Max ha dichiarato: “Mi piace molto far parte dell’Oracle Red Bull Racing Team, quindi scegliere di rimanere fino alla stagione 2028 è stata una decisione facile. Amo questo Team e l’anno scorso è stato semplicemente incredibile, il nostro obiettivo da quando ci siamo riuniti nel 2016 era vincere il campionato e l’abbiamo fatto, quindi ora si tratta di mantenere il numero uno sulla macchina a lungo termine“.

Christian Horner, CEO e Team Principal di Oracle Red Bull Racing, ha aggiunto: “Avere Max firmato con Oracle Red Bull Racing fino alla fine del 2028 è una vera dichiarazione di intenti. Il nostro obiettivo immediato è mantenere il titolo mondiale di Max, ma questo accordo mostra anche che fa parte della pianificazione a lungo termine del Team. Con la divisione Red Bull Powertrains che lavora per i nuovi regolamenti sui motori per il 2026, volevamo assicurarci di avere il miglior pilota sulla griglia assicurato per quell’auto“.

La nuova proroga di cinque anni durerà fino alla fine del 2028 e si aggiunge all’accordo originale che copriva la stagione 2023.