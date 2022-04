Mai così tanta gente allo stadio per un match di calcio femminile: record senza eguali al Camp Nou per Barcellona-Real Madrid

SportFair

Sono iniziati ieri sera i secondi turni dei quarti di finale di Champions League femminile. Al Camp Nou è andato in scena il “Clasico” al femminile, con Barcellona e Real Madrid che si sono sfidate in un match davvero spettacolare.

A trionfare, alla fine, è stata la squadra blaugrana, che nonostante il successo per 3-1 dell’andata, ha lottato fino alla fine, portando a casa una vittoria per 5-2.

Un match storico con un Camp Nou stracolmo! Ieri, infatti, erano presenti ben 91.553 spettatori nelle tribune dello stadio di Barcellona: un numero da record! Mai in una partita di calcio femminile c’è mai stato un pubblico così numeroso. Il maltempo, con pioggia fastidiosa, ed il fatto che la partita fosse in un giorno feriale, non hanno impedito ai fan di recarsi allo stadio per assistere ad un match stellare.

91.553 spettatori è il nuovo record mondiale in un match femminile: sono stati superati ieri i 90.195 spettatori del Rose Bowl di Pasadena, in California, dove nel 1999 si giocò la finale di Coppa del Mondo tra Stati Uniti e Cina.

Una conferma, quella di ieri, dell’inizio di una nuova era nel calcio femminile.