E’ pronto a colpirlo, poi si accorge che è Eriksen: la reazione di Brandon Williams diventa virale [VIDEO]

La giornata di Premier League ha visto il colpo del Brentford sul campo del Norwich, la partita si è conclusa sul risultato di 1-3. Il grandissimo protagonista per gli ospiti è stato Toney che ha siglato una tripletta, per i padroni di casa il gol della bandiera è stato messo a segno da Pukki nel finale.

E’ stata una giornata importante anche per Christian Eriksen, il danese è tornato titolare per la prima volta dopo il malore. L’ex Inter ha disputato una buona partita e si candida anche per le prossime gare. Si è verificato un episodio che riguarda proprio Eriksen.

In uno scontro di gioco il danese ha trascinato a terra Brandon Williams, l’avversario ha risposto con una reazione stizzita. Williams ha messo le mani sul petto di Eriksen, quando si è accorto di trovarsi di fronte al danese, il cambio di atteggiamento. Williams ha abbracciato Eriksen.

Things were about to get messy between the two players but Brandon Williams stopped when he realized it was Christian Ericksen ❤️ pic.twitter.com/1lIdWmXEbe

