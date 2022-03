Ranocchia-Belotti, il Torino chiede il calcio di rigore: l’arbitro non vede il contatto, niente Var [VIDEO

SportFair

La sfida tra Torino e Inter sta regalando emozioni forti, con i granata che si sono portati in vantaggio al 12′, mettendo in difficoltà i nerazzurri.

Non sono mancati gli episodi dubbi, come quello tra Ranocchia e Belotti al 36′. Il Torino ha chiesto un calcio di rigore per un contatto del difensore nerazzurro sul giocatore granata, ma l’arbitro non ha visto il contatto e, dunque, non ha fischiato.

Ma non finisce qui: i granata, infatti, si aspettavano almeno l’intervento del Var, ma nessuno ha chiamato l’arbitro Guida al monitor.