Ramsey, flop anche ai Rangers: paga 36 mila euro per cure specialistiche dopo l’ennesimo infortunio

I problemi fisici continuano a tormentare Aaron Ramsey. Il gallese è reduce dalla brutta esperienza con la maglia della Juventus e ha provato a rilanciarsi ai Rangers, anche in questo caso solo delusioni. L’esperienza più importante è stata con la maglia dell’Arsenal, soprattutto nei primi anni è stato un punto di riferimento per i Gunners. Il club inglese ha poi deciso di lasciarlo andare a parametro zero, la Juventus ha fiutato l’affare ma il gallese non si è mai ambientato nel calcio italiano, anche a causa dei tanti problemi fisici.

I primi mesi ai Rangers sono stati un flop, il 31enne ha giocato pochissimo e gli scozzesi avrebbero già deciso di non confermarlo per la prossima stagione. Il gallese vorrebbe rimanere in Scozia, ma l’ennesimo infortunio rischia di complicare la situazione. Per convincere la sua nuova squadra, avrebbe deciso di pagare di tasca propria le cure. Il problema è al polpaccio e, secondo quanto riporta lo Scottish Sun, avrebbe sborsato circa 36 mila euro per sottoporsi a cure specialistiche. Ramsey ha saltato le ultime partite dei Rangers, la squadra è in corsa per il titolo e dovrà recuperare punti dai Celtic che guidano la classifica del campionato scozzese. Ramsey ha provato ad accelerare i tempi del recupero e questo ha fatto allungare i tempi. Poi la decisione di accertamenti approfonditi per risolvere definitivamente il problemi.