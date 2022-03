La confessione di Gasly, a Jeddah una gara infernale: “urlavo per il dolore”

SportFair

L’inizio di stagione non è stato di certo dei migliori e dei più fortujnato per Gasly. Il pilota francese dell’AlphaTauri è stato costretto al ritiro nella prima gara dell’anno di Formula 1, dopo che la sua auto è andata in fiamme, mentre domenica, al Gp dell’Arabia Saudita ha dovuto fare i conti con problemi… intestinali.

Gasly, che è riuscito a chiudere la sua gara in ottava posizione, portando al team i primi punti della stagione, ha raccontato di aver vissuto un inferno negli ultimi giri: “gli ultimi 15 giri sono stati i più dolorosi della mia carriera. Non so cosa fosse successo al mio intestino, ma mi sentivo morire in macchina. Urlavo per il dolore. Ad ogni frenata ed in ogni curva a sinistra avevo la sensazione come di essere pugnalato. Non è stato affatto bello. Il dolore era localizzato principalmente sul lato destro. Adesso ho bisogno di sottopormi ad una visita medica. Alla fine ho solamente contato i giri che mancavano al termine della gara e sono felice di essere riuscito a tagliare il traguardo in ottava posizione“.