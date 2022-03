Quartararo non nasconde la sua frustrazione: “quella del Qatar è la vera Yamaha”

SportFair

I piloti della MotoGP sono tornati in pista e domani saliranno sulle loro moto per le prime sessioni di prove libere del Gp d’Indonesia. A Mandalika, oggi, è stato tempo di conferenze stampa, nelle quali i piloti hanno raccontato le sensazioni.

Reduce dal nono posto in Qatar, Quartararo non ha nascosto la sua frustrazione: “è stata dura, mi aspettavo molto di più. Però è vero che ci mancava del grip e in gara abbiamo provato soluzioni differenti e la pressione all’anteriore non era corretta. Si può sempre imparare nei momenti difficili, qui siamo stati veloci nei test, ma è sempre diverso rispetto alla gara. Vedremo cosa potremo raggiungere. La vera Yamaha è quella del Qatar. Non penso e non ho sentito nulla rispetto a qualcosa di completamente nuovo a nostra disposizione, ma questa è la vera Yamaha. Siamo pronti a lottare, darò il cento per cento. A Losail dopo la gara ero frustrato, perché il passo non era così male durante le prove, ma non abbiamo fatto nessun passo avanti durante la gara ed è stato un fine settimana duro. Chiaro che non è facile da accettare, ma sono pronto per il weekend. So che dobbiamo tornare forti e dimostrare il nostro potenziale su questa pista”.



Sul nuovo weekend di gara ha poi concluso: “credo che la cosa migliore per noi sia avere rettilinei più corti. Nei test ho fatto il mio time attack all’ultimo minuto dell’ultimo giorno, Pol che aveva il miglior tempo era già ai box ad esempio. Abbiamo venerdì e sabato per capire, vedremo quale sarà il meteo e io darò tutto e darò del mio meglio per esserci e per lottare. Rispetto ai test ci saranno gomme diverse, ma mi ero sentito molto bene ed eravamo costanti nelle prove. Non sappiamo cosa aspettarci dalla gara, sarà importante capire le gomme per la domenica già da domani. In più sono state riasfaltate alcune parti.”