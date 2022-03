Quanto vale la qualificazione ai quarti di Champions League? La Juventus si gioca un tesoretto

SportFair

La Juventus si è già messa alle spalle la vittoria nel campionato di Serie A contro la Sampdoria, dovrà ripetersi anche in Champions League. E’ un momento magico per la squadra di Massimiliano Allegri che è reduce da una serie di risultati utili consecutivi che hanno permesso di rientrare in corsa per lo scudetto. I bianconeri sono in grandissima forma, gli arrivi di Vlahovic e Zakaria hanno permesso di aumentare il livello della squadra e Allegri è stato in grado di gestire al meglio la rosa. In campionato affronterà la Salernitana, poi la sosta e lo scontro diretto contro l’Inter.

Attesa per la prossima sfida, la Juventus sarà chiamata dalla partita degli ottavi di ritorno di Champions League contro il Villarreal. L’1-1 dell’andata è un buon risultato, ma la regola del gol in trasferta è stata abolita e la squadra di Allegri dovrà vincere davanti al pubblico amico. I bianconeri non potranno permettersi un passo falso, dal punto di vista sportivo ma anche economico. La qualificazione ai quarti di finale garantirebbe 10,6 milioni di euro in più, è il bonus previsto dalla Uefa alle prime otto della competizione. Il cammino in Champions ha già portato nelle casse dei bianconeri 76 milioni di euro: 15,64 dal bonus partecipazione, 30,7 dal ranking e 14 dai risultati. Infine quelli incassati dalla qualificazione agli ottavi. Adesso la squadra avrà un motivo in più per raggiungere i quarti.