Quando si gioca Bologna-Inter? Il Milan non ci sta e chiede chiarezza

La 28esima giornata del campionato di Serie A ha visto lo scatto delle squadre di Milano verso lo scudetto. L’Inter ha vinto nettamente contro la Salernitana con il risultato di 5-0, il Milan ha conquistato tre punti d’oro nello scontro scudetto contro il Napoli, decisivo un gol di Giroud nel secondo tempo. La squadra di Stefano Pioli si trova momentaneamente in testa alla classifica, ma l’Inter dovrà recuperare ancora la partita contro il Bologna, match rinviato a causa di casi Covid.

Il recupero della partita è diventato un tema caldissimo e Stefano Pioli, al termine della partita contro il Napoli, ha chiesto chiarezza. Il tecnico rossonero vorrebbe allineare tutte le partite al più presto possibile, per evitare partite più abbordabili nel finale di stagione. L’Inter rischia di ritrovarsi un vantaggio non indifferente. Al momento il Bologna non è ancora salvo e ha disperato bisogno di punti, tra uno o due mesi la situazione potrebbe essere molto diversa. Una data disponibile per il recupero è quella di mercoledì 27 aprile, tra la 34esima e la 35esima giornata di Serie A.