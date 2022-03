SportFair

Pochi giorni fa la Federazione di calcio ucraina aveva fatto richiesta a Fifa e Uefa di rinviare il match di spareggi delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022 contro la Scozia, in programma per il 24 marzo.

Una richiesta dovuta, ovviamente, al momento difficile che l’Ucraina sta affrontando. Una richiesta che è stata accolta dalla FIFA che oggi ha comunicato che il match tra Scozia e Ucraina è stato ufficialmente rinviato. Il match si potrebbe recuperare a giugno.