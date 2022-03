Psg-Donnarumma, rottura inevitabile: Gigio verso il ritorno in Italia, la strategia della Juventus

SportFair

La partita di Champions League contro il Real Madrid potrebbe portare pesanti conseguenze al portiere Donnarumma. Il Psg è uscito agli ottavi di finale della competizione e l’estremo difensore italiano è stato considerato il principale responsabile dell’eliminazione. La squadra di Pochettino sembrava ormai certa del passaggio del turno dopo l’1-0 dell’andata e l’iniziale vantaggio anche in Spagna con il gol di Mbappé. Il Psg è stato padrone del gioco per 60 minuti, fino al 61′ quando un errore di Donnarumma è costato il gol del pareggio. Benzema si è scatenato e ha messo a segno una tripletta da impazzire. Nel finale si sono registrati momenti di tensione, sono circolare voci (poi smentite) di una lite tra Donnarumma e Neymar, senza dimenticare lo sfogo di Al-Khelaifi e Leonardo contro l’arbitro.

Il futuro di Donnarumma

Il futuro di Donnarumma potrebbe subire uno scossone, già nella prossima sessione di mercato. Le qualità dell’estremo difensore non sono in discussione, ma qualcosa con il Psg sembra essersi rotto. Gigio ha trascinato l’Italia agli Europei del 2021 e dovrà fare lo stesso anche agli spareggi Mondiali. L’ex Milan è ancora uno dei migliori portieri in circolazione ed è seguito dai top club in Europa. Il rapporto tra Donnarumma e il Psg non è stato sempre rose e fiori, in particolar modo l’alternanza con Kaylor Navas non è stata particolarmente gradita da Gigio. L’ultimo episodio, contro il Real Madrid, rischia di compromettere la permanenza in Francia. Il Psg è uscito dalla Champions League, l’obiettivo principale del club dopo i tanti investimenti del mercato estivo e Donnarumma è considerato il responsabile. Tornano alla ribalta le voci di un possibile ritorno in Italia, non è un mistero l’interesse della Juventus. Donnarumma è legato al Psg da un contratto fino al 2026 e la valutazione, dopo una stagione altalenante, è crollata. Il contratto di Szczesny è in scadenza nel 2024, sono in corso trattative per il rinnovo. Circolano voci di cifre molto importanti sul piatto per il polacco, addirittura al livello di Vlahovic. Un sacrificio di Donnarumma, dal punto di vista economico, potrebbe portare alla fumata bianca. La Juventus si garantirebbe l’arrivo di un portiere per il presente e per il futuro, di quasi 10 anni più giovane di Szczesny. Ecco perché la situazione è in continua evoluzione.