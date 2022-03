Psg, guai in arrivo: aperto un procedimento disciplinare contro Al-Khelaifi e Leonardo

SportFair

E’ stata una serata amara per il Psg. Il club francese è stato eliminato in Champions League dal Real Madrid, la corsa di Mbappé e compagni si è fermata agli ottavi di finale. La squadra di Pochettino non è riuscita a mantenere il vantaggio dell’andata e il gol di Mbappé al ritorno, nel secondo tempo è salito in cattedra Benzema che ha siglato una tripletta fantastica. Al termine della gara si sono registrati momenti di grande tensione. Si è parlato della lite tra Donnarumma e Neymar, poi smentita dai diretti interessati. Ma anche della furia del presidente Al-Khelaifi e di Leonardo contro l’arbitro.

Secondo quanto riporta l’Equipe, l’Uefa avrebbe aperto un procedimento disciplinare nei confronti della dirigenza del Psg per quanto successo nel post-partita.

Secondo il quotidiano francese “come ci ha confermato l’ UEFA, è stato aperto un procedimento disciplinare contro Nasser al-Khelaïfi e Leonardo (rispettivamente presidente e direttore sportivo del PSG) e più in generale contro il club parigino. È in discussione l’atteggiamento dei due dirigenti, furiosi alla fine dell’incontro con un atteggiamento acceso nei confronti dell’arbitro. Il Regolamento Disciplinare UEFA prevede (Articolo 11) sanzioni per coloro che violano i “principi generali di condotta”. Tra i casi presi in considerazione: colui che “si comporta in modo offensivo o comunque contravviene alle elementari regole di correttezza”. L’articolo 15 dello stesso regolamento prevede il “comportamento scorretto di giocatori e funzionari”, con squalifica e sanzioni in chiave”.