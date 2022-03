Psg, il presidente Al-Khelaifi rischia grosso: chiesti 28 mesi di carcere

SportFair

Il Psg è concentrato sul ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, il club francese dovrà confermare l’1-0 dell’andata. Non sarà di certo una partita facile contro un avversario molto forte dal punto di vista fisico e tecnico. La stagione del Psg ha registrato alcuni passi falsi, la squadra è stellare grazie ad un mercato estivo di altissimo livello, la situazione in Ligue 1 è tranquilla mentre in Champions le insidie sono sempre dietro l’angolo.

Nel frattempo si registra una situazione spinosa fuori dal campo per il proprietario Nasser Al-Khelaifi e per l’ex numero 2 della Fifa, Jerome Valcke. Il presidente del Psg è finito sotto l’occhio del ciclone per una questione riguardante la cessione dei diritti tv. La Procura di Losanna ha chiesto 28 mesi di carcere per i due imputati. Nel 2020 erano stati assolti, ma la vicenda è andata avanti.

L’accusa nei confronti di Nasser Al-Khelaifi è quella di aver venduto i diritti tv di diversi campionati di calcio alle spalle della Fifa, ottenendo benefici personali.