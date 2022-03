La ‘macabra’ proposta dall’Argentina: “portiamo il cuore di Maradona in Qatar per il Mondiale”

SportFair

E’ arrivato il momento degli spareggi al Mondiale in Qatar del 2022, si giocano le prime partite. In campo anche l’Italia che dovrà vedersela contro la Macedonia, squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico ma che non dovrà comunque essere sottovalutata. Nelle altre partite il Portogallo in campo contro l’insidiosa Turchia, interessante Svezia-Repubblica Ceca, infine il Galles contro l’Austria. La Polonia ha già raggiunto la finalissima dopo l’esclusione della Russia a causa della guerra, per lo stesso motivo è stata rinviata la gara tra Scozia e Ucraina.

Nel frattempo è arrivata una proposta incredibile dall’Argentina, proprio in vista del Mondiale. E’ stato chiesto di portare in Qatar il cuore di Diego Armando Maradona, morto più di un anno fa. Attualmente il cuore dell’ex Pibe de Oro è sotto la custodia del Dipartimento di Anatomia Patologica della Polizia Scientifica di Buenos Aires, sono ancora in corso delle indagini sulle cause del decesso dell’ex calciatore.

“È emerso che il suo cuore si trova in una Procura. Questa è un’idea che ci è venuta e vogliamo che tutti inizino ad ascoltarla in modo da condividerla come argentini e vedere se è possibile. Ci sono molti problemi, tecnici, legali ed emotivi che circondano questo progetto, ma è quello che Diego avrebbe voluto” ha affermato Javier Mentasti, promotore della campagna.