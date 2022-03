Preoccupazione in casa Ferrari: meccanici al lavoro, problemi nella vettura di Sainz a pochi minuti dalla partenza del Gp dell’Arabia Saudita

SportFair

Momenti di preoccupazione in casa Ferrari a pochi minuti dalla partenza del Gp dell’Arabia Saudita. Prima di uscire dai box per recarsi in griglia di partenza, la vettura di Carlos Sainz ha avuto un problema.

I meccanici del team Ferrari si sono dovuti mettere subito al lavoro per rimediare al problema e permettere al pilota spagnolo di recarsi regolarmente in griglia di partenza, esattamente nella terza postazione, dalla quale partirà.

Problemi quindi risolti, come confermato anche dal team principal Ferrari ai microfoni Sky: “problema risolto, nulla di particolare, quando queste cose capitano poco prima di dover uscire c’è sempre un po’ di preoccupazione, ma la situazione è tranquilla, adesso vediamo come va la gara“, ha affermato Mattia Binotto.