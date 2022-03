Problemi di salute per Peter Sagan? Si ritira anche dal Giro delle Fiandre: programmati degli esami medici

SportFair

Problemi per Peter Sagan: la stagione 2022, la sua prima col team TotalEnergies, non è iniziata nel migliore dei modi per il campione slovacco. Sagan non ha brillato nelle gare alle quali ha partecipato in questo inizio di stagione e i suoi recenti ritiri, dalla Tirreno-Adriatico e dalla Gand-Wevelgem, corsa che ha vinto 3 volte, fanno preoccupare.

Sagan ha deciso, adesso, di non essere al via della 106ª edizione del Giro delle Fiandre a causa di un pessimo stato di forma. Il ciclista slovacco si sottoporrà ad alcuni esami medici e solo dopo aver avuto l’esito deciderà come comportarsi nel resto della stagione. I problemi di Sagan potrebbero essere stati determinati dall’influenza e bronchite che hanno colpito tutto il gruppo internazionale nelle scorse settimane.