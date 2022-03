“Ho un problema al motore”, lo scherzo di Leclerc alla Ferrari. Poi canta ‘Povero Gabbiano’ | VIDEO

SportFair

La stagione di Formula 1 si è aperta con il botto. Il primo gran premio in Bahrain è stato veramente spettacolare e ha visto la rinascita della Ferrari. La gara si è conclusa con la doppietta Rossa, il primo posto è stato conquistato da Leclerc, alle sue spalle Sainz. Al terzo posto Hamilton, il pilota della Mercedes ha sfruttato gli errori degli avversari: Perez si è girato nel finale, mentre Verstappen è stato costretto al ritiro a causa di un problema alla monoposto.

Nel frattempo emergono nuovi retroscena. Subito dopo la vittoria è esplosa la gioia del team di Maranello che aspettava questo momento da troppo tempo. Uno scherzo di Leclerc ha messo in crisi un po’ tutti. Sull’ultimo rettilineo, poco prima di vincere il GP del Bahrain, Leclerc ha commentato così: “ho un problema al motore”. Poi la risposta di Binotto: “mai più scherzi, Charles”. Infine dopo la doppietta Ferrari, il pilota monegasco Charles Leclerc in collegamento via radio con il proprio team ha cantato una strofa del brano di Gianni Celeste ‘povero gabbiano.