Pogba derubato durante la partita di Champions, ricompensa per chi trova i ladri: “tolto qualcosa di inestimabile”

Oltre il danno la beffa. La serata di martedì è stata da dimenticare per Paul Pogba, il centrocampista è stato eliminato agli ottavi di finale di Champions League, in più la giornata si è conclusa con una spiacevole sorpresa. La stagione del calciatore francese non può essere considerata all’altezza, il rendimento personale e di squadra non è stato positivo. Le qualità dell’ex Juventus non sono in discussione, si tratta ancora di uno dei migliori nel suo ruolo. Il Manchester United non è una squadra competitiva ed è stato eliminato dall’Atletico Madrid. Il futuro di Pogba sarà sicuramente in un’altra squadra, già dalla prossima stagione.

Nel frattempo si è verificata una situazione spiacevole fuori dal campo. Al rientro dalla partita di Champions League il centrocampista ha scoperto dell’ingresso in casa dei ladri, mentre i figli dormivano nelle proprie camerette. La conferma è arrivata direttamente dal calciatore con un messaggio su Twitter. “Ci è stato tolto qualcosa di inestimabile, il senso della sicurezza. Mi resta il sentimento peggiore possibile, essere un padre e non esserci per proteggere i propri figli. Non auguro a nessuno ciò che abbiamo provato, è il peggior incubo possibile. È per questo motivo che vorrei offrire una ricompensa a chiunque abbia un suggerimento da darci per aiutarci. Mandate ogni informazione a rewardpogba@gmail.com”.