Super Pogacar, trionfa alle Strade Bianche dopo fuga solitaria. Brutta caduta di Alaphilippe, coinvolti altri ciclisti [VIDEO]

SportFair

Grandissima impresa di Tadej Pogacar alle Strade Bianche di ciclismo di 184 Km con partenza e arrivo a Siena. Lo sloveno ha vinto in solitaria dopo una fuga, inutile il tentativo degli avversari di rientrare in corsa per la vittoria. Alle sue spalle si sono piazzati Alejandro Valverde (a 37″) e il danese Kasper Asgreen (a 46″).

Nella giornata di lunedì Pogacar sarà protagonista della Tirreno-Adriatico, l’intenzione è quella di confermare il titolo dello scorso anno. Brutta caduta di Julian Alaphilippe che ha coinvolto anche altri ciclisti.

“Che vittoria incredibile. Ho attaccato da lontano ma solo quando ho visto il cartello dei 5km al traguardo ho capito che ce l’avrei fatta. Ho voluto accelerare sul tratto di sterrato di Monte Sante Marie, nessuno mi ha seguito e mi sono ritrovato solo in testa. Ero concentrato e mi voltavo continuamente indietro per vedere se arrivasse qualcuno, non ero sicuro di poter vincere. Nel finale mi erano rimaste pochissime energie ma sono bastate per arrivare al traguardo”, ha detto Pogacar.