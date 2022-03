La decisione della FIA non piace! Le Federazione inglese bandisce i piloti russi: Mazepin non potrà correre a Silverstone

SportFair

Ieri la FIA ha comunicato la sua decisione in merito ai piloti russi, a seguito di quanto sta accadendo ormai da una settimana tra Russia ed Ucraina. La Federazione ha comunicato che i piloti russi potranno gareggiare nei campionati 2022, ma da neutrali, senza bandiere e inni russi dunque. Una scelta che non tutti approvano: la Federazione inglese, infatti, ha deciso di bandiere tutti i piloti russi, così come anche squadre e funzionari provenienti da Russia e Bielorussia. Mazepin, dunque, a seguito della decisione della British Automobile Association, non potrà gareggiare a Silverstone. Non è escluso che altre federazioni possano prendere la stessa decisione e quindi mettere in difficoltà Mazepin, tutti i piloti russi, ma anche la FIA.