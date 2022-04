Perchè Sinner si è ritirato dal torneo ATP di Miami? Il ripresentarsi di un problema ai piedi ferma Jannik

SportFair

Serata amara per Jannik Sinner, tutti gli appassionati italiani di tennis e gli spettatori che hanno comprato il biglietto per la sfida tra l’altoatesino e Cerundolo, valido per i quarti di finale del Miami Open.

Il tennista italiano, dopo solo 22 minuti di gioco e 5 game giocati, ha alzato bandiera bianca e si è ritirato, regalando così al suo avversario argentino il pass per la semifinale del Masters 1000 statunitense.

Se in un primo momento non era chiaro cosa abbia spinto Sinner, piegatosi qualche volta dal dolore durante il match, a ritirarsi, adesso trapelano le prime informazioni, confermate anche dagli organizzatori.

L’altoatesino, che non si è fermato a spiegare il suo problema al suo avversario e al pubblico, è stato costretto al ritiro a causa di alcune vesciche al piede. Un problema che Sinner ha avuto anche due anni fa a Vienna, dove si ritirò dopo 3 game nel match contro Rublev.

