Perché si gioca Turchia-Italia? Il senso della partita nonostante l’eliminazione dal Mondiale

L’Italia è fuori dal Mondiale in Qatar. E’ grande la delusione per l’eliminazione degli azzurri, è ancora difficile da accettare la sconfitta contro la Macedonia. La squadra di Mancini non è riuscita a superare un avversario nettamente inferiore dal punto di vista tecnico, nel finale è arrivata la beffa con il gol di Trajkovski in pieno recupero.

La Nazionale italiana dovrà subito tornare in campo, martedì è in programma la partita contro la Turchia, sconfitta nella partita di ieri contro il Portogallo. La gara fra le due squadre non avrà alcun significato in ottica Mondiale. Il Portogallo aveva già contestato la decisione di disputare una partita inutile sotto l’aspetto sportivo annunciando che, eventualmente, si sarebbe rifiutato di scendere in campo.

Perché si gioca Turchia-Italia? La gara mette in palio punti importanti in ottica ranking, l’impegno dovrà essere onorato al meglio dagli azzurri per garantirsi un buon numero di punti in ottica classifica. Il Belgio, ad esempio, guida la classifica del ranking pur senza ottenere grandi risultati nelle competizioni, è il frutto del rendimento complessivo, quindi anche nelle amichevoli.