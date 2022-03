Paura per Felipe Melo, accerchiato in aeroporto dai tifosi del Fluminense | VIDEO

Lo sport, purtroppo, regala anche episodi spiacevoli e spaventosi. Capita, purtroppo, che i tifosi spesso non riescano a digerire una sconfitta e che se la prendano direttamente con i ‘colpevoli’, come accaduto ieri a Felipe Melo.

Il giocatore, ex Fiorentina, Juve e Inter, è stato accerchiato in aeroporto, a Rio de Janeiro, dai tifosi della Fluminense, che non riescono proprio a perdonargli l’errore dal dischetto, decisivo per l’eliminazione della squadra nei preliminari di Coppa Libertadores. Diversi tifosi hanno minacciato Felipe Melo, affrontandolo faccia a faccia. Poco dopo in aeroporto è nata una vera e propria rissa tra i tifosi e la security.

I tifosi hanno aggredito non solo Felipe Melo, ma anche altri suoi compagni di squadra e gli uomini della dirigenza, dopo il ko ai rigori per gli errori di Gomes de Siqueira e Feliope Melo.