Valentino Rossi carico per l’esordio nel GT World Challenge: “sarà tutto nuovo per me”

SportFair

E’ tutto pronto ad Imola, dove domenica Valentino Rossi inizierà la sua avventura a quattro ruote dopo l’addio alla MotoGP dello scorso anno. Il GT World Challenge Europe partirà con la 3 ore di Imola e gli occhi saranno tutti puntati sul Team WRT, che cercherà di difendere i cinque titoli conquistati nel 2021, schierando cinque vetture.

In pista, a bordo di un’audi R8 LMS, ci sarà anche Valentino Rossi, carico e motivato per la nuova avventura: “finalmente arriviamo alla prima gara della stagione ed è fantastico che sarà in Italia e ad Imola, che è una pista fantastica, con molta storia. Abbiamo fatto un test lì, il feeling con la macchina era buono e anche il passo non era male. Siamo pronti per il primo evento, tutto sarà nuovo per me, ma penso che capirò meglio le cose durante il weekend. Mi aspetto anche che molti fan vengano a sostenerci!“.