Leclerc e Sainz sul podio in Arabia Saudita, la soddifazione di Binotto: “a noi fa piacere far parte dello spettacolo”

SportFair

La Ferrari ha concluso il Gp dell’Arabia Saudita con entrambi i suoi piloti sul podio. Questa volta, purtroppo, non è stato un pilota del team di Maranello ad aggiudicarsi la vittoria, ma Leclerc e Sainz portano comunque in alto la Rossa, con un secondo ed un terzo posto, alle spalle di Max Verstappen.

Un risultato soddisfacente per Mattia Binotto, in una pista non favorevole alle Ferrari: “la gara di oggi è stata, con tanti episodi, è stata decisa da qualche episodio, a me dispiace l’unsafe release di Sergio su Carlos. Sono episodi che decidono la gara, è stata una gara spettacolo, hanno guidato tutti molto bene. Su 88 punti disponibili su due gare 78 sono nostri. Il weekend è stato positivo, bello, ieri per poco non abbiamo fatto la pole, oggi abbiamo fatto il giro veloce, poi brucia sempre perdere così negli ultimi giri, tanta roba anche Red Bull. Molto bravi i nostri piloti, hanno guidato bene, con lucidità, l’importante per noi era finire e portare a casa più punti possibile. Nei momenti decisivi hanno guidato bene e mi fa piacere anche pensando alle prossime gare. Era quello che si voleva, questo spettacolo. A noi fa piacere far parte di questo spettacolo, era il nostro obiettivo, per ora ci saimo. Credo che serviranno 4-5 gare per un bilancio più chiaro, adesso veiene un a pista un po’ diversa, Melbourne e poi Imola“, queste le parole del team principal Ferrari a fine gara ai microfoni Sky.