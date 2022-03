Mattia Binotto con i piedi per terra in Bahrain: “è giusto l’entusiasmo ed è giusto crederci, ma…”

SportFair

La stagione 2022 di Formula 1 è ufficialmente iniziata! I piloti sono scesi in pista oggi in Bahrain per le prime due sessioni di prove libere del round iniziale. Ottima prestazione delle Ferrari, con Leclerc e Sainz, che potrebbero far bene in questo weekend di gara.

Fiducioso e ottimista, Mattia Binotto ha lanciato la carica nel post prove libere in Bahrain, senza però sbilanciarsi troppo: “i test avevano indicato che potevamo essere veloci e che anche Verstappen poteva esserlo altrettanto, se non di più. La Mercedes è comunque molto vicina e queste sessioni lo stanno confermando. Bisogna stare con i piedi per terra. La concorrenza è forte. Lo sarà questo weekend e poi per tutta la stagione. Bisogna puntare al meglio, inclusa la vittoria. Quindi è giusto l’entusiasmo ed è giusto crederci. Non dobbiamo però peccare di troppa voglia di fare”, ha affermato ai microfoni Sky.

“Il motore è migliorato molto dall’anno scorso. Poi lo vedremo meglio domani in qualifica, quando tutti scateneranno ogni cavallo. Mercedes, noi e Red Bull non abbiamo spinto al massimo. Bisogna conservare il motore. Aspettiamo 4-5 gare, poi vedremo i veri valori. La competitività cambierà a seconda di ogni singola pista. Carlos è bravo e ho fiducia che domani si saprà avvicinare al ritmo di Charles . Poter contare su due piloti che sanno fare punti è fondamentale. Per questo la nostra è una bellissima coppia. La questione budget cap è difficile: scherzavo con il d.t. della Red Bull su questo. Loro hanno portato un aggiornamento a fine test e ridendo gli ho detto ‘adesso avete già finito il budget per aggiornare’. Scherzi a parte, l’unico modo per rimanerci dentro è ritoccare gli sviluppi. Secondo posto? Sarebbe un bel risultato, così come avere due piloti sul podio. Ma vogliamo provare a puntare in alto“, ha concluso il team principal Ferrari.