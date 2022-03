Marquez rivive un incubo, nuovo caso di diplopia: “è il momento di aspettare e riposarsi”

SportFair

Non arrivano buone notizie per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda deve fare i conti con un nuovo caso di diplopia dopo la bruttissima caduta di domenica nel warm up del Gp d’Indonesia, a seguito della quale non è stato dichiarato fit per la gara.

Di ritorno in Spagna, Marquez ha accusato problemi alla vista e per questo motivo si è sottoposto a nuovi esami medici, che hanno riscontrato nuovamente il problema avuto nei mesi scorsi dopo un incidente in allenamento sulla moto da cross.

“Sembra che io stia vivendo un déjà vu… Durante il viaggio di ritorno in Spagna, ho iniziato ad avere problemi alla vista e abbiamo deciso di visitare il dottor Sánchez Dalmau, che ha confermato che ho un nuovo episodio di diplopia. Fortunatamente, è meno grave dell’infortunio che ho avuto alla fine dello scorso anno. Ma ora è il momento di riposarsi e aspettare per vedere come si evolverà l’infortunio. Come sempre, grazie mille a tutti per il vostro supporto!!“, queste le parole di Marquez.

Non è chiaro ancora se lo spagnolo potrà tornare in moto per il 3° round della stagione 2022 di MotoGP. Fortunatamente per lui il Mondiale adesso si ferma per una settimana prima dell’appuntamento argentino.