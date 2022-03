Gli obiettivi, la pressione ed il rapporto col team. Marquez non pensa ad un addio a Honda: “non dimenticherò mai come mi hanno trattato in questi 2 anni”

SportFair

La stagione 2022 di MotoGP è iniziata la settimana scorsa e Marc Marquez ha chiuso la prima gara con un quinto posto. Lo spagnolo della Honda adesso si gode un po’ di relax prima del prossimo round e tra un allenamento e l’altro ha anche il tempo di guardare qualche partita di calcio e commentarla.

Intervistato da AS, Marquez, tifoso del Barcellona, ha parlato del passaggio ai quarti di Champions League del Real Madrid: “ero un po’ invidioso di quello che i tifosi del Real hanno potuto provare. La rimonta è stata incredibile. In una ventina di minuti la partita si è ribaltata. Ho visto la partita e mi sono divertito, perché è stata una grande partita“.

Non è mancato poi un commento alla nuova stagione: “la perseveranza sarà molto importante, perché c’è molta varietà di piloti. L’importante è che siamo stati tra i protagonisti alla prima gara. Partiamo dal quinto posto. Si vuole sempre di più, ma l’importante è che abbiamo iniziato e tra quattro giorni andremo in Indonesia. La pressione è su se stessi. Se sei ambizioso, vuoi sempre il meglio. Non mi sono nascosto e da quando sono tornato a guidare una moto ho detto che l’obiettivo è lottare per il Mondiale. È una stagione molto speciale, perché ho vissuto questi due anni difficili. Ma ora possiamo fare ciò che amiamo e in Qatar abbiamo già potuto fare interviste faccia a faccia e non tramite zoom, il che è meglio per tutti“, ha affermato il pilota Honda.

Marquez ha anche parlato di un ipotetico futuro lontano da Honda: “non ci penso. Uno, perché mi restano tre anni di contratto. Due, perché mi sento molto a mio agio in Honda. Il modo nel quale mi hanno trattato e rispettato in questi due anni di infortunio è qualcosa di cui terrò conto e non dimenticherò mai. Quest’anno ho una moto così diversa che è come se avessi cambiato marca“, ha concluso.