Hamilton 10° al Gp dell’Arabia Saudita, la delusione di Lewis: “siamo troppo lenti, mi prendo la responsabilità”

Max Verstappen ha vinto il Gp dell’Arabia Saudita, conquistando la sua prima vittoria da campione del mondo, dopo un bellissimo duello con Charles Leclerc. L’olandese della Red Bull si è lasciato alle spalle il monegasco della Ferrari e Carlos Sainz. Weekend complicato per Lewis Hamilton, che nonostante un inizio di gara positivo, con una buona rimonta, ha poi chiuso al 10° posto.

A fine gara il britannico della Mercedes non ha nascosto la sua delusione, in un momento complicato per il team di Brackley: “ho spinto più che potevo, ma siamo troppo lenti, ieri è stato difficile, mi prendo la responsabilità. Credo che la nostra macchina vada meglio in gara, in qualifica perdiamo tanto, soffriamo tantissimo, soprattutto in rettilineo, ma anche in gara è difficile tenere il passo dei motori ferrari. Per me sarà una lunga strada e ci vorrà un po’ di tempo, ma mai dire mai, continueremo a lavorare e vedremo cosa accadrà“, ha affermato ai microfoni Sky.