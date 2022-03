Ilary Blasi e i rumors sulla rottura con Totti, la verità della showgirl: “con Francesco lo scoop è assicurato”

SportFair

Qualche settimana fa è esploso lo scoop della rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo qualche giorno di allusioni, ipotesi e tanto rumore, i diretti interessati hanno smentito, ognuno a modo proprio, le voci sul divorzio. A distanza di settimane, a seguito della prima puntata de L’Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi è tornata a parlare di quanto accaduto. La presentatrice italiana si è lasciata andare ad uno sfogo in un’intervista al settimanale Chi: “ho letto, e quelle cose lì sui giornali io le ho lette insieme a voi. Francamente non abbiamo capito io e Francesco perché sono state scritte. Anche in in 20 anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero notizie su crisi e cose del genere. Perché? Ma perché con Totti lo scoop è assicurato. Vuoi la ribalta? Totti è la risposta. Erano i primi giorni di guerra in Ucraina e i giornali parlavano di me e Francesco. Forse è stato un bel racconto, anzi no, è stato un brutto racconto. Ma che cosa hai? Che sai? Vivete con noi? Però vale tutto, vale la mia parola contro la tua”, ha spiegato.

“Come mai non ho risposto subito? Mica ogni volta possiamo fare le smentite, tanto poi ricapita sempre. Hanno ripreso cose che… Per dirne una, spesso nelle interviste ho detto ‘non si sa mai, nella vita può succedere di tutto’. E allora? Prova qualcosa? Come pure quando hanno scritto che non ero al compleanno di Francesco. La verità è che non avevo pubblicato la fotografia. E quindi? Che poi il giorno dopo siamo andati a Parigi. Ma di che cosa stiamo parlando? Per creare il caso mediatico è stato mischiato tutto su cose aleatorie. Se hanno una soffiata vera, se ce l’hanno, si vede. E poi che parlino di cose più importanti”, ha concluso la presentatrice.