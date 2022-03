Red Bull ko in Bahrain, Horner non nasconde la sua delusione: “qualcosa di tremendo. Ferrari? Complimenti a loro”

SportFair

Esordio stagionale disastroso per la Red Bull: il team di Milton Keynes è tornata a casa con uno zero pesantissimo e i ritiri di Verstappen e Perez.

Deluso, Horner non ha nascosto il dispiacere per quanto accaduto in pista: “è stata una serata molto frustrante, voglio rivolgere le mie congratulazioni alla Ferrari per la vittoria di oggi, ma per noi è una delusione, dato che eravamo comunque in lotta con loro. Credo che fossero un po’ più veloci, ma due ritiri è qualcosa di tremendo, soprattutto perché sono capitati negli ultimi due giri. Sembra sia stato un problema simile per entrambe le macchine, ma finché non smonteremo le auto sarà difficile capire. Pensiamo che sia un problema nel sistema di carburante, più che della power unit. Probabilmente sono cause identiche, forse connesse al collettore”

“Riguardo la gara credo che Charles guadagnasse 2-3 decimi di vantaggio su di noi soprattutto nel secondo settore, mentre noi eravamo molto veloci nel primo. Malgrado Max abbia fatto grande gara, molto divertente da vedere, non riuscivamo a superarli. Tuttavia, si capisce che con queste macchine si riesce a seguire più velocemente. Abbiamo anche avuto problemi ai freni che ci hanno reso la vita difficile durante la gara, con Max che li ha avuti anche allo sterzo. In ogni caso la F1 deve essere così: se per tutta la stagione va benissimo, a patto che noi riusciamo a finire le gare”, ha concluso Horner.