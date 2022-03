Pallone d’Oro, nuovi criteri da quest’anno: le quattro regole per l’assegnazione

La stagione sta entrando nella fase decisiva, nel frattempo è arrivato un annuncio da parte di France Football sulla consegna del Pallone d’Oro. L’intenzione è quella di rendere il premio più appetibile e il provvedimento è stato quello di cambiare alcuni parametri: si valuteranno le prestazioni dei calciatori in una stagione calcistica, considerando il periodo da agosto a luglio dell’anno successivo e non più l’anno solare.

La prossima edizione terrà dunque conto della stagione 2021/2022, mentre i Mondiale del Qatar 2022 risulteranno per l’assegnazione del Pallone d’Oro 2023.

“Questa è l’occasione per dare nuovo slancio al premio. Sino a ieri giudicavamo i giocatori su due mezze stagioni. In questo modo la scelta sarà più comprensibile”, ha affermato Pascal Ferré, caporedattore di France Football. La prossima premiazione avverrà nel mese di settembre o ottobre 2022 e riguarderà il periodo da agosto 2021 a luglio 2022, tenendo conto in particolar modo della Champions League e dell’Europeo femminile. E’ prevista anche la riduzione dei giurati, saranno 100 contro i 170 delle edizioni precedenti.

I nuovi tre criteri da tenere in considerazione per l’elezione del miglior calciatore saranno le prestazioni individuali e personalità, prestazioni collettive e vittorie della sua squadra, classe del giocatore e fair play.

No more January to December.

The #ballondor will now be awarded on the basis of a classic football season : August to July! 📅

No worries, the Qatar World Cup will count for the 2023 award. pic.twitter.com/BPvNp4jTNM

