Tornano in scena i piloti della MotoGP: domenica il Gp di Argentina, gli orari e dove vederlo in tv

Dopo una settimana di stop, nella quale ci ha pensato la Formula 1 ad intrattenere gli appassionati dei motori, i piloti della MotoGP tornano protagonisti e lo faranno in Argentina, dove hanno corso nel 2019 l’ultima volta.

L’ultima gara del Gp d’Argentina ha visto trionfare Marc Marquez, seguito sul podio da Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Questa volta, però, è in dubbio la presenza di Marc Marquez, che dopo la brutta caduta nel warm up del Gp d’Indonesia ha nuovamente problemi di diplopia e rischia di dover saltare altre gare. Carichi e motivati, gli altri piloti sono pronti a darsi battaglia.

Il weekend di gara dell’Argentina sarà trasmesso sui canali Sky in esclusiva, mentre qualifiche e gara andranno in onda in differita, in chiaro, su Tv8 rispettivamente sabato alle 21.30 e domenica dalle 19 in poi (la gara di MotoGP alle 22.15).

Il programma del Gp d’Argentina

Giovedì 31 marzo

17.00 conferenza stampa piloti

Venerdì 1 aprile

14.00 FP1 Moto3

14.55 FP1 Moto2

15.50 FP1 MotoGP

18.15 FP2 Moto3

19.10 FP2 Moto2

20.05 FP2 MotoGP

Sabato 2 aprile

14.00 FP3 Moto3

14.55 FP3 Moto2

15.50 FP3 MotoGP

17.35 Qualifiche Moto3

18.30 Qualifiche Moto2

19.25 FP4 MotoGP

20.05 Qualifiche MotoGP

Domenica 3 aprile

15.00 Warm up Moto3

15.30 Warm up Moto2

15.40 Warm up MotoGP

17.00 Gara Moto3

18.20 Gara Moto2

20.00 Gara MotoGP