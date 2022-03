Onana vittima di un brutto incidente stradale: distrutta l’auto del futuro portiere dell’Inter | FOTO

SportFair

Grande paura per André Onana, attuale portiere dell’Ajax e futuro estremo difensore dell’Inter. Non è un buon momento dentro e fuori dal campo per il classe 1996, reduce da qualche errore di troppo tra i pali nelle ultime presenze in nazionale e con il club olandese. Questa mattina, in Camerun, sulla strada che congiunge Yaoundé e Douala, è stato vittima di un brutto incidente, fortunatamente è rimasto illeso. La sua vettura, una Ranger Rover, è rimasta completamente distrutta nello scontro contro un Suv. Secondo le ultime indiscrezioni non si sarebbero verificate gravi conseguenze.

Onana si trova in Camerun per disputare i playoff per la qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022, dovrà vedersela contro l’Algeria. Onana è sicuramente un buon portiere, ma le ultime prestazioni hanno fatto scattare qualche campanello d’allarme nel club nerazzurro. Dopo essere cresciuto nella Primavera del Barcellona, è passato ai giovani dell’Ajax. Si è messo in mostra ed è stato promosso in prima squadra. E’ un punto di riferimento anche della Nazionale, nonostante qualche errore di troppo nelle ultime gare.