Oliveira show sul bagnato di Mandalika: primo podio per Quartararo, Gp d’Indonesia amaro per Bagnaia

Il temporale di Mandalika ha dato tregua ai piloti di MotoGP che dopo un’ora e 15 minuti di ritardo sono scesi in pista per il Gp d’Indonesia, accorciato a 20 giri.

Sul bagnato della pista indonesiana Miguel Oliveira si è subito portato in testa alla corsa, disputando una gara impeccabile, da lui vinta in scioltezza. Il portoghese della Ktm si aggiudica il Gp d’Indonesia, lasciandosi alle spalle un buon Quartararo, partito dalla pole position e Johann Zarco. Gara amara per Pecco Bagnaia, che dopo un salvataggio miracoloso sul bagnato non è riuscito ad essere tra i protagonisti della corsa. Quarto Jack Miller, mentre Morbidelli ha chiuso al 7° posto.

Caduto Jorge Martin, mentre Enea Bastianini sul finale ha regalato emozioni e spettacolo con una bagarre nele retrovie con Binder, senza riuscire, però, a chiudere tra i migliori 10.

Le parole dei top-3

Oliveira: “partenza perfetta, ma sul bagnato è difficile, ho seguito Miller per un po’ di giri e dopo che l’ho superato mi sono concentrato, poi ho gestito la gara, ma non è stato facile. Gli ultimi mesi sono stati per me difficili, ma avevo promesso a mia figlia di portarle un trofeo dall’Indonesia, questo è per te tesoro“.

Quartararo: “ad essere onesti nel warm up pensavo di avere qualcosa un po’ di più, col bagnato sono sempre in difficoltà ma oggi erano condizioni veramente particolari e ho fatto meglio del previsto, ho visto un’opportunità e l’ho colta. Sono punti importanti per me, è il primo podio, sono super contento. Ringrazio tutti“.

Zarco: “devo essere felice, è un podio della MotoGP ed è sempre bello, ci ho messo un po’ di tempo a capire il grip, mentre Miguel e Miller hanno capito subito. Una volta che l’ho trovato ho fatto dei buoni giri ma era difficile superare. Ho perso troppo tempo e non ho potuto lottare per il secondo posto“.