Non è arrivato ancora il momento! Tom Brady ci ripensa: “il mio posto è ancora in campo”

6 settimane fa Tom Brady aveva annunciato il suo ritiro dal football americano. 6 settimane sono bastate alla stella della NFL per fare dietrofront: “negli scorsi due mesi ho realizzato che il mio posto è ancora sul campo e non in tribuna. Quel tempo arriverà. Ma non è adesso. Amo i miei compagni di squadra e la mia famiglia che mi supporta e rende tutto possibile. Torno per la mia 23ª stagione, a Tampa. Il lavoro non è finito“, ha scritto sui social.

Non è quindi arrivato ancora il momento di appendere l’elmetto al chiodo per tom Brady che si prepara ad affrontre la sua 23ª stagione, con Tampa, che non aveva mai smesso di crederci e aspettava il giocatore a braccia aperte. “Lasceremo la luce accesa per lui”, aveva infatti detto Jason Licht, generale manager dei Bucs.