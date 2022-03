Nuovo stop per Matteo Berrettini! Il tennista italiano, numero 6 al mondo, è costretto al ritiro dal torneo ATP di Miami. Il campione azzurro avrebbe dovuto esordire oggi pomeriggio, alle 16, contro Cerundolo, ma un problema alla mano destra lo ha costretto al forfait.

Al posto di Berrettini entrerà in tabellone un lucky loser. Berrettini, che ad Acapulco si era ritirato per un problema agli addominali, dovrebbe tornare in campo a Montecarlo.