“Neymar mezzo ubriaco, ormai non si allena più”, la confessione sul brasiliano e il nuovo caso Hakimi

SportFair

E’ un momento nerissimo in casa Psg, sicuramente il peggiore dall’inizio della stagione. La squadra è fortissima dal punto di vista tecnico, ma l’allenatore Pochettino non è stato in grado di amalgamare il gruppo, in campionato si è affidato solo alle individualità e l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid ha portato pesantissime conseguenze. In Ligue 1 non dovrebbero registrarsi sorprese con il Psg che guida la classifica con ampio margine, ma il bruttissimo ko contro il Monaco con il risultato di 3-0 ha fatto emergere nuove lacune dal punto di vista tecnico. Solo Mbappé si è confermato un calciatore all’altezza, sono arrivate critiche soprattutto nei confronti di Neymar e Messi.

Il brasiliano è finito nella bufera per un nuovo episodio. I dettagli sono stati svelati dal giornalista Daniel Riolo di RMC Sport: “già non si allena quasi più. E arriva in condizioni deplorevoli, al limite dell’ubriachezza. Prova sentimenti di ‘vendetta’ nei confronti del club, c’è una rottura totale con la dirigenza e con lo spogliatoio. Ai tifosi non interessano le sue pagliacciate. Sta rovinando il club che dovrebbe firmargli un assegno e lasciarlo andare. Se non lo manderà via il Psg sarà in grande pericolo”.

Ma non è finita. Secondo quanto riporta ‘Rmc Sport’, lo spogliatoio del Psg sarebbe spaccato. In particolar modo l’ex Inter Hakimi non ha nascosto il malcontento per l’egoismo dei compagni e avrebbe legato solo con Mbappé. Il rapporto con i sudamericani sarebbe ai minimi storici, l’ex Inter non si sente preso in considerazione dai compagni durante le partite.