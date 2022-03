New Balance presenta la nuova maglia della Roma per il derby della Capitale in edizione limitata

SportFair

New Balance ha creato un’edizione speciale della maglia dell’AS Roma per celebrare la passione di una delle squadre più forti d’Europa.

Svelata oggi, la maglia del Derby Della Capitale vede il ritorno dell’iconico scudetto ASR accanto alla celebre palette di colori giallo e rosso. Forte simbolo dell’identità romanista, lo stemma è apparso per la prima volta sulle divise del Club nel 1997 e per i successivi sedici anni durante i quali sono stati vinti lo scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. La squadra indosserà la nuova maglia in occasione del match contro la Lazio del 20 marzo allo Stadio Olimpico.

Kenny McCallum, General Manager di New Balance Football, ha dichiarato: “New Balance riconosce l’importanza dello stemma ASR per tutti coloro che sono legati al Club e ha voluto restituire l’iconico simbolo alla maglia di questa stagione come tributo a una delle partite più speciali del calcio mondiale”.

L’esclusiva maglia include un colletto con scollo a V e dettagli in nastro giallo sui polsini, mentre viene aggiunta un’etichetta esterna con la scritta La Lupa, un riferimento all’iconico simbolo femminile del lupo dell’AS Roma e storico soprannome della squadra capitolina.

New Balance ha applicato una tecnologia di design all’avanguardia su tutte le maglie 21/22 per garantire prestazioni superiori.

La release è parte della campagna “Only Roma” di New Balance per la stagione in corso, come riconoscimento della Roma come stile di vita.

La prima collezione di divise New Balance e AS Roma è disponibile nei negozi AS Roma, su www.newbalance.it/football e su store.asroma.com.