Nazionale, Mancini verso la permanenza: decisivo l’incontro con Gravina

Le valutazioni sono ancora in corso, ma Roberto Mancini sembra orientato a continuare la sua avventura sulla panchina della Nazionale. E’ ancora altissima la delusione per l’eliminazione dal Mondiale in Qatar del 2022, gli azzurri sono reduci dalla clamorosa sconfitta contro la Macedonia con il gol in pieno recupero di Trajkovski. L’Italia dovrà rinunciare a disputare un altro Mondiale, per la seconda volta consecutiva. La magia dell’Europeo è purtroppo finita, sono iniziate le prime valutazioni sul futuro. Mancini è stato autore di un percorso eccezionale e l’eliminazione dal Mondiale non deve influenzare il giudizio sull’allenatore.

Il miracolo vero e proprio è stato realizzato all’Europeo, l’eliminazione dal Mondiale è più una conseguenza delle scelte degli ultimi anni anche in Serie A, la parentesi con Ventura non era stata un caso. La situazione non è molto cambiata, solo le qualità di Mancini sono riuscite a mascherare i problemi della squadra. L’Italia ha creato tantissimo, ma non è riuscita a sbloccare il match e le recriminazioni per le ultime partite sono tantissime.

Nella serata di ieri Gabriele Gravina ha incontrato Roberto Mancini per fare il punto della situazione e programmare il futuro. Non è iniziata una vera trattativa, ma l’intenzione comune sembra quella di continuare il rapporto.