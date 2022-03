Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono diventati genitori: il dolce annuncio sui social [0FOTO]

SportFair

Fiocco rosa in casa Rossi-Novello: Valentino e Francesca Sofia sono diventati oggi genitori. Che mancava poco al lieto evento era ormai noto a tutti: la modella e influencer italiana si era allontanata un po’ dai social per staccare la spina e dedicare del tempo a se stessa, per rilassarsi prima del parto.

Pochi minuti fa il dolcissimo annuncio: “Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi ūü§ć“, hanno scritto Valentino¬† Rossi e Francesca Sofia Novello a corredo di una tenerissima foto del piede della piccola.



Un sogno diventato realtà: Francesca Sofia e Valentino sono una coppia dal 2017 ed il Dottore non ha mai nascosto il desiderio di voler costruire una famiglia con lei. La scorsa estate i due hanno sorpreso tutti con il dolcissimo annuncio della gravidanza e adesso possono finalmente abbracciare la loro piccola.

Impossibile non pensare che il nome abbia un legame con la passione dei motori di Valentino Rossi: Giulietta, infatti, è il nome di una vettura di Alfa Romeo.