E’ un Napoli da primato: Osimhen ribalta l’Udinese, adesso la pressione è tutta sul Milan

Vittoria con il brivido per il Napoli nel primo match della 30esima giornata del campionato di Serie A. Il turno, prima della pausa per la Nazionale, è fondamentale per la corsa scudetto e la squadra di Luciano Spalletti è la principale candidata. Non è stata una partita facile per gli azzurri, l’Udinese si è confermata una squadra molto insidiosa, soprattutto in contropiede.

Luciano Spalletti si affida al tridente formato da Insigne-Osimhen e Politano, gli ospiti rispondono con Beto e Deulofeu. Il Napoli ci prova, ma la prima squadra a colpire è l’Udinese, il marcatore è Deulofeu. La squadra di Spalletti sembra in difficoltà, nel secondo tempo cambia passo.

Sale in cattedra Osimhen, l’attaccante si conferma ancora una volta uno dei migliori e ribalta la situazione tra il 52′ e il 62′. L’Udinese ci prova con qualche cambio ma non riesce a ristabilire la parità. Finisce 2-1, nel finale espulso Pablo Mari. Il Napoli raggiunge il Milan in testa alla classifica del campionato di Serie A con 63 punti.