Napoli-Milan: proteste furiose dei rossoneri per un contatto Bennacer-Koulibaly, intervento anche su Osimhen [VIDEO]

E’ iniziato il big match della 28esima giornata del campionato di Serie A, al Maradona sono in campo Napoli e Milan. Si tratta di una sfida fondamentale per la lotta scudetto, l’Inter ha conquistato tre punti agevoli contro la Salernitana, vittoria anche della Juventus contro lo Spezia. Si preannuncia una corsa a quattro per la corsa al titolo con la squadra di Allegri che non può essere considerata tagliata fuori.

Nei primi minuti ritmi alti, l’ambiente è caldissimo. Subito proteste dei rossoneri per un contatto in area di rigore tra Bennacer e Koulibaly. Il contatto c’è, da valutare l’intensità del colpo. L’arbitro ha visto tutto e non può essere richiamato al Var, la decisione è stata quella di non concedere il penalty. Poi qualche protesta anche degli azzurri per un intervento di Tomori su Osimhen.