Napoli, panico a Castel Volturno: uomo sfonda il cancello con l’auto e fa irruzione sul campo di allenamento

SportFair

Il Napoli torna ad allenarsi, nonostante la pausa in campionato per lasciare spazio alla Nazionale. L’Italia sarà chiamata dalla partita degli spareggi al Mondiale in Qatar del 2022 contro la Macedonia. La squadra di Luciano Spalletti è reduce dalla vittoria in rimonta contro l’Udinese e si prepara per il ritorno in campo contro l’Atalanta con l’obiettivo di continuare la corsa scudetto.

Nel frattempo si sono verificate scene di panino a Castel Volturno, centro di allenamento della squadra. Un uomo, in evidente stato confusionale, ha sfondato con l’auto il cancello d’ingresso. I calciatori si trovavano ancora negli spogliatoi, altri erano in arrivo o appena arrivati. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze, ma il rischio è stato alto: l’uomo ha fatto irruzione a tutta velocità causando evidenti danni.