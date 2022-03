Simon trasforma il rigore decisivo, migliaia di tifosi si riversano in campo: il Nantes nella storia, è in finale di Coppa di Francia dopo 22 anni [VIDEO]

SportFair

Il Nantes ha scritto una nuova pagina di storia. Dopo quella del Versailles, la Coppa di Francia regala un’altra favola che ha scatenato la festa da parte dei tifosi. Il Nantes è volato in finale, 22 anni dopo, della Coppa di Francia. La semifinale contro il Monaco si è decisa dopo i calci di rigore, i tempi regolamentari si erano conclusi sul risultato di 2-2. Vantaggio del Monaco dopo 12 minuti con Maripan, 10 minuti più tardi il pareggio con l’autogol di Sidibé. Nella ripresa Moutoussamy ribalta il match, ma Boadu due minuti più tardi sembra rovinare il sogno del Nantes. Si va ai calci di rigore, il Nantes è infallibile dal dischetto mentre il Monaco è condannato dagli errori di Ben Yedder e Tchouameni.

Al termine dei rigori è esplosa la gioia dei tifosi. “Si gioca a calcio per vivere serate come queste”, ha commentato Chirivella, centrocampista del Nantes. Le foto pubblicate sul profilo Twitter del club lasciano pochi dubbi sull’impresa realizzata dal Nantes, i tifosi si sono riversati in campo per festeggiare l’impresa storica. Molti dei 34.000 spettatori presenti allo stadio hanno invaso il campo, fortunatamente non si sono registrati momenti di tensione. Il club è riuscito a svoltare nel giro di pochi mesi, solo qualche mese fa il Nantes giocava i playout per non retrocedere in Ligue 2.

“Soddisfazione, orgoglio, cose che vanno oltre ogni immaginazione. Vittoria in semifinale, i tifosi che invadono il campo. È stato bellissimo: vogliamo continuare a sognare. Questi ragazzi sono dei matti. L’anno scorso hanno avuto paura, rischiando di retrocedere. Ora hanno una fame incredibile”, è il commento dell’allenatore Antoine Kombouaré. Il Nantes ha intenzione di scrivere una nuova pagina di storia, l’appuntamento è fissato per la finale allo Stade de France, l’8 maggio contro il Nizza.