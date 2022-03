Frattura da stress, Nadal costretto a fermarsi: stop per 4-6 settimane

Non solo Marc Marquez, anche per Rafa Nadal arrivano pessime notizie. Il tennista maiorchino, sconfitto in finale ad Indian Wells dallo statunitense Fritz, ha accusato alcuni problemi fisici e le sue parole post partita non sono state affatto rassicuranti.

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, Nadal dovrà fermarsi per 4-6 settimane. Un brutto colpo dopo un inizio di stagione brillante a seguito di mesi difficili tra infortuni e covid. Secondo la stampa siberica Nadal si sarebbe sottoposto a degli accertamenti appena tornato in Spagna, dai quali sarebbe emersa una frattura da stress del terzo arco costale sinistro.

Un problema che risale alla semifinale di Indian Wells contro Alcaraz e col quale, quindi, Nadal, ha giocato tutta la finale contro Fritz, sottoponendo il suo corpo ad ulteriore stress. Il maiorchino, quindi, con ogni probabilità, salterà i tornei di Montecarlo e Barcellona, che avrebbero dato il via alla sua stagione sulla terra. Incerta, a questo punto, la sua presenza agli Internazionali d’Italia, che inizieranno il 2 maggio.